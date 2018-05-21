В результате обстрела боевиками Марьинки погиб 36-летний житель населенного пункта. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как доложил мне Владимир Мороз, председатель Марьинской райгосадминистрации Михаил, так звали мужчину, вышел на свой двор на окраине Марьинки, в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. Скорая, приехавшая по вызову, констатировала смерть», - написал он в Facebook.

Однако забрать мужчину медики не успели – боевики усилили огонь, и скорой пришлось отъехать на безопасное расстояние.

По сообщению главы района, в настоящее время боевики продолжают вести огонь по городу.