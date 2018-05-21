На оккупированной территории Луганской области боевики взорвали мост на трассе Хрустальный (до деккомунизации - Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях. Официального подтверждения пока нет.

Как сообщают в социальных сетях, транспорт едет в объезд через населенный пункт Софиевка, а также собщают про объезд через 21 шахту. Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.