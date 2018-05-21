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Сегодня, 21 мая, начиная с 6:00, боевики накрыли артиллерийским огнем пригород Торецка – поселок Южное, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Под обстрел попали улицы Украинская, Цветочная и Железнодорожная. Люди, которые на момент обстрела находились дома, не пострадали. По состоянию на 11.00 полицейские задокументировали повреждение 7 домов.

В домах повреждена крыша, окна, в одном из домовладений перебито газовую трубу.

Событие квалифицированно ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в результате обстрела Торецка боевиками было повреждено здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей. Сейчас полицейские доставляют детей и персонал в безопасную зону.

В ходе обстрела в 06:20 были повреждены окна в здании центра. Пострадавших нет.

Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации детей - это 28 ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Сейчас полицейские вывозят малышей и персонал из-под обстрела.
ForUm

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