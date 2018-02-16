Кабинет Министров Украины поддержал разработанный ПАО «Укрзализныця» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с крупнейшим аэропортом страны - международным аэропортом «Борисполь». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам специального совещания, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава правительства подчеркнул, что статистика подтверждает рост спроса на услуги воздушного транспорта. Годовой пассажиропоток аэропорта «Борисполь» составляет 7-8 млн пассажиров. Но сегодня пассажиры не имеют удобного способа добраться до аэропорта или из аэропорта в Киев. Именно поэтому техническое решение этой проблемы было наработано в сжатые сроки и должно быть реализовано уже к концу года.

«У нас качественные транспортные показатели. 7-8 млн украинцев и гостей Украины прилетают в «Борисполь», но добраться до Киева - трудно, - сказал Гройсман. - Мы говорили, что нужно проработать нормальный проект, чтобы обеспечить сообщение. Сейчас есть реальное техническое решение. Приступаем к его реализации. Все процедурные моменты надо решить до 1 июня. И до конца года надо, чтобы пассажиры могли бы пользоваться качественным железнодорожным транспортом».

Глава правительства также подчеркнул, что координацию всех проектных действий будет вести вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский», через станцию ​​«Выдубичи» до терминала D аэропорта «Борисполь». Время в пути - 35 минут, стоимость билета - 80-120 грн. Фактически достроить нужно только 4 км пути.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места. Все поезда в течение 6 месяцев будут подготовлены к эксплуатации. Они смогут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год. Реализация проекта значительно разгрузит дорожную инфраструктуру.