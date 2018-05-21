Российский олигарх Роман Абрамович, по некоторым данным, уже несколько недель не может вернуться в Великобританию. Об этом со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщает издание Веll.

Отмечается, что срок действия его визы инвестора истек, а новые документы бизнесмену не выдали. Из-за этого Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United, сообщает Укринформ.

Один из собеседников издания отметил, что официального отказа в выдаче новой визы не было и британская власть продолжает рассматривать документы. Представители бизнесмена, а также сотрудники Департамента правительства Великобритании, отвечающий за иммиграционный контроль, комментировать ситуацию отказались.

По данным сервиса отслеживания передвижений самолетов, в последний раз личный Боинг Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.

В конце марта глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что власти страны проверит сотни виз, выданных состоятельным россиянам. Попал ли Абрамович под такую проверку, неизвестно.

Напомним, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон также начал проводить проверки российских частных самолетов и заморозит «сомнительные» счета.