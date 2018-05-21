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Министр обороны Степан Полторак поручил усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с уголовным преступлением, которое было совершено вчера военнослужащим ВС Украины в Ивано-Франковской области, в результате действий которого пострадали гражданские лица, только поставил задачу начальнику Генерального штаба ВС Украины срочно осуществить все необходимые мероприятия по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов во время выбытия личного состава из района ведения операции Объединенных сил», – отметил он.

По словам министра, в рамках мероприятий поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из зоны операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуры отбытия бойцов в отпуска и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контроля оружия и боеприпасов.

Полторак подчеркнул, что по факту происшествия проводится служебное расследование. Военная служба правопорядка будет предоставлять всестороннее содействие проведению следственных действий уполномоченным правоохранительным органам.

Напомним, 20 мая в Ивано-Франковской области находящийся в отпуске сержант Вооруженных сил Украины бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва которой получили ранения 9 человек. 
ForUm

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