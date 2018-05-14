Донецкий «Шахтер» в одиннадцатый раз стал чемпионом Украины. Для этого подопечным Паулу Фонсеки хватило минимальной победы над ривненским «Вересом» в Харькове, единственный гол с пенальти уже на старте матча забил Марлос.

«Динамо», которое оставалось единственным конкурентом «Шахтера», также одержало победу 1:0 - над луганской «Зарей» в Запорожье, но это только позволило сохранить пятиочковое отставание от горняков.

Такой гандикап превращает назначенное на 19 мая в Киеве противостояние в формальность – «Динамо» даже в случае победы сможет только приблизиться к «Шахтеру».

По материалам: Радио Свобода