Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов, сообщает Би-би-си.
Ради того, чтобы обеспечить себе лучшее место для наблюдения за процессией, многие остались ночевать под открытым небом.
Брак будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.
В своей свадебной клятве Маркл не будет обещать «слушаться» мужа, а принц Гарри, как сообщается, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают.
Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет.
Накануне свадьбы принц Гарри сказал, что чувствует себя расслабленно, а Маркл заявила, что чувствует себя прекрасно.
Каждая королевская свадьба не похожа на остальные. Но каждая королевская свадьба - это в некотором смысле возможность обновления образа королевской семьи.
Большие свадьбы, подобные этой, происходят достаточно редко и сейчас привлекают к себе огромное внимание.
Таким образом, это прекрасная возможность сказать: «Вот какова сейчас королевская семья».
Однако это и совсем иная королевская свадьба. Она не похожа на другие по стилю приготовлений.
От мелких вещей, таких как торт (не традиционный большой тяжелый торт с цукатами, покрытый пуленепробиваемым слоем глазури) до более заметных вещей, таких как госпел-хор, приглашенный выступить на празднике.
Есть и более знаменательные решения, например, приглашение в Виндзорский замок 1200 обычных людей, многие из которых занимаются благотворительностью.
После смерти в 1997 году матери принца Гарри принцессы Дианы, премьер-министр Тони Блэр назвал ее «народной принцессой».
Возможно, это не «народная свадьба», но она настолько близка к этому, насколько удается королевской свадьбе.
Поклонники королевской семьи и журналисты прибывали в Виндзор в течение всей последней недели.
Среди них Ники и Мэтт Прунеры из США, которые продлили свой отпуск в Британии специально, чтобы увидеть свадьбу.
62-летняя Ники говорит: «Я провела ночь на улице перед свадьбой Кейт и Уильяма и сказала себе, что никогда так больше не сделаю - и вот я здесь».
По словам ее мужа, обстановка в городе похожа на фестиваль, «только здесь есть смысл. Это дает надежду миру».
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