Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов, сообщает Би-би-си.

Ради того, чтобы обеспечить себе лучшее место для наблюдения за процессией, многие остались ночевать под открытым небом.

Брак будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

В своей свадебной клятве Маркл не будет обещать «слушаться» мужа, а принц Гарри, как сообщается, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают.

Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет.

Накануне свадьбы принц Гарри сказал, что чувствует себя расслабленно, а Маркл заявила, что чувствует себя прекрасно.

Каждая королевская свадьба не похожа на остальные. Но каждая королевская свадьба - это в некотором смысле возможность обновления образа королевской семьи.

Большие свадьбы, подобные этой, происходят достаточно редко и сейчас привлекают к себе огромное внимание.

Таким образом, это прекрасная возможность сказать: «Вот какова сейчас королевская семья».

Однако это и совсем иная королевская свадьба. Она не похожа на другие по стилю приготовлений.

От мелких вещей, таких как торт (не традиционный большой тяжелый торт с цукатами, покрытый пуленепробиваемым слоем глазури) до более заметных вещей, таких как госпел-хор, приглашенный выступить на празднике.

Есть и более знаменательные решения, например, приглашение в Виндзорский замок 1200 обычных людей, многие из которых занимаются благотворительностью.

После смерти в 1997 году матери принца Гарри принцессы Дианы, премьер-министр Тони Блэр назвал ее «народной принцессой».

Возможно, это не «народная свадьба», но она настолько близка к этому, насколько удается королевской свадьбе.

Поклонники королевской семьи и журналисты прибывали в Виндзор в течение всей последней недели.

Среди них Ники и Мэтт Прунеры из США, которые продлили свой отпуск в Британии специально, чтобы увидеть свадьбу.

62-летняя Ники говорит: «Я провела ночь на улице перед свадьбой Кейт и Уильяма и сказала себе, что никогда так больше не сделаю - и вот я здесь».

По словам ее мужа, обстановка в городе похожа на фестиваль, «только здесь есть смысл. Это дает надежду миру».