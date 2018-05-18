Сегодня Международный суд ООН обратился к РФ с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

Она напомнила, что в апреле этого года Украина обратились в суд с просьбой предоставить толкование этого приказа.

«Это вызвано тем, что в течение года РФ не сделала ничего для выполнения предписания суда. Единственное, что мы слышали – «мы принимаем необходимые меры», хотя предыдущие меры, определенные судом, требовали неотложной реакции. Такое отношение РФ означает фактическое игнорирование Международного суда ООН», - написала замминистра.

Теперь, согласно запросу, РФ должна объяснить суду, что было сделано для создания нормальных условий деятельности Меджлиса в Крыму.

Суд также предложил Украине предоставить информацию по этому вопросу.

«Мы проинформируем суд о всех усилиях, которые были приложены для реализации приказа суда как со стороны государства, так и представителями Меджлиса», - сообщила Зеркаль.

Напомним, 26 апреля 2016 подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.