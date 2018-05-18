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На Едином веб-портале территориальной общины Киева началось общественное обсуждение проекта распоряжения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения».

Продлится общественное обсуждение с 17 мая по 3 июня 2018 года, сообщает пресс-служба КГГА.

Мнение киевлян будут изучать путем электронных консультаций на официальном веб-портале КГГА. Кроме того, предусмотрена встреча с общественностью, о времени и дате которой будет сообщено дополнительно.

С подробной информацией о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал ForUm, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку. 
ForUm

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