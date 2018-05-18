Руководитель службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Владислав Животченко решил пошутить над Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило издание Depo.Днипро.

Как отмечает издание, Животченко на вопрос Президента, сколько его ведомству необходимо дополнительных средств на строительство дорог, пошутил: «А кто знает сколько…». Увидев реакцию Президента, Животченко попытался попросить извинения.

Порошенко не понял тонкого юмора чиновника и ответил: «Шутить будете у себя дома, вас Президент спрашивает, сколько требуется денег. Я вас не извиняю».

Животченко не смог дать точного ответа на настойчивое требование Президента, но после консультации с помощниками сообщил, что в этом году в Днепропетровской области построят 12,4 км дорог, на что дополнительно потребуется 800 млн гривен. Однако глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко опроверг данную информацию, и заявил, что все необходимые средства есть.

Данное представление происходило на глазах многочисленных журналистов и членов делегации, сопровождавшей Порошенко в поездке в Днепропетровскую область.

Это не первая неудачная шутка Животченко. 10 августа Животченко угрожал руководительнице общественной организации Комиссар, требуя прекратить расследование нарушений со стороны Днепропетровского облавтодора. Животченко посоветовал девушке переоформить свое движимое и недвижимое имущество, потому что «может быть поздно», тем самым он, по мнению юристов, выразил завуалированные угрозы. Когда ситуация получила огласку он попытался объясниться, что это также была шутка.

Согласно информации от источника в «Укравтодоре», шутки Животченко не понимает не только Президент, но и министр, и руководитель «Укравтодора».

«Ситуация, в которой руководитель регионального отделения не знает реального положения дел в своем ведомстве, не допустима, Животченко еще не назначен и находится в статусе исполняющего обязанности, вероятнее всего, в ближайшее время ему придется искать новою работу. У него появится возможность профессионально заняться юмором», - сообщил источник.