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Российские власти оккупированного Крыма поздно вечером 17 мая задержали около 20 активистов, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце».

Как сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, задержания произошли в Симферополе возле Ак-Мечети.

«В районе Ак-Мечети задержаны несколько десятков человек, принимавших участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце». Развезли по разным РОВД Симферополя. Отбирают объяснения и проводят дактилоскопию. В Центральном РОВД пять человек, из которых – двое несовершеннолетних», - написал он в Facebook.

При этом никаких обвинений задержанным не предъявили.

Позже, по словам журналиста, задержанных отпустили. В Центральном оставался один задержанный, которому вменяют 19.3 КОаП, (неподчинение законным требованиям полиции). По данным полиции, оставляют до утра.

Акция «Зажги огонек в своем сердце» посвящена трагической дате в истории Крыма. 18 мая 1944 началась депортация сталинским режимом около 200 тысяч крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания. В Украине эта депортация признана геноцидом. Этот день в Украине чествуют как День памяти жертв депортации крымскотатарского народа.  
ForUm

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