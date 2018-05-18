Разыскиваемый Национальным антикоррупционным бюро Украины бывший депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко Дмитрий Крючков в четверг, 17 мая, вышел из тюрьмы Мюнхен Штадельгайм под залог. Об этом Deutsche Welle сообщили в Генеральной прокуратуре Мюнхена, которая координирует вопросы экстрадиции Крючкова по запросу Украины.

Крючков был задержан 14 апреля на немецко-австрийской границе на основании международного ордера на арест. Таким образом, украинец провел в тюрьме более месяца.

По данным прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии. Мюнхенская прокуратура уже получила необходимые для экстрадиции документы, которые вскоре будут направлены в суд.

Адвокат Крючкова Ульрих Циґерт отметил, что защита пока не знакома с подробным обоснованием запроса на экстрадицию. Циґерт заявил, что его подзащитный в суде будет оспаривать передачу украинскому правосудию. «То обоснование, которое Украина предоставила к ордеру на арест, полно противоречий и не имеет смысла. Это не подпадает ни под какие положения немецкого уголовного законодательства», - отметил адвокат. Циґерт указывает на то, что Крючков не был должностным лицом компании, в растрате имущества которой его обвиняют, а «был лишь ее клиентом».

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Крючкова в создании коррупционной схемы. Как сообщили в пресс-службе НАБУ, схема нанесла государственной компании ущерб на общую сумму более 346 млн гривен. По данным следствия, возглавляемый Дмитрием Крючковым холдинг «Энергосети» с конца 2015 года на непонятных с коммерческой точки зрения началах получал от государственных энергокомпаний право требовать долги частных промышленных предприятий.

В частности, как сообщали украинские СМИ со ссылкой на информацию из судебных реестров, «Запорожьеоблэнерго» уступило в пользу компании Крючкова право требовать 112 млн гривен долга у «Запорожского титано-магниевого комбината», совладельцем которого был Дмитрий Фирташ. По информации Украинской правды, комбинат, согласно условиям договора, должен был уплатить «Энергосети» только 30 млн гривен. Остаток долга - более 82 млн - компания Крючкова комбината Фирташа просто «простила». Государственное «Запорожьеоблэнерго» осталось ни с чем.

Адвокат Крючкова называет уголовное преследование своего клиента политически мотивированным. Со ссылкой на слова подзащитного, Циґерт утверждает, что за «сфабрикованным» делом стоит желание Президента Украины Петра Порошенко устранить Дмитрия Крючкова по энергетическому бизнесу. «Деятельность обвиняемого противоречила желанию власти отрезать оккупированные территории на востоке Украины от поставок электроэнергии», - заявил адвокат. В то же время в обнародованном НАБУ информации о деле Крючкова никаких упоминаний о поставках электроэнергии из России нет.

Зато известно, что компания Крючкова «Энергосети» пыталась организовать поставки электроэнергии из России.

Отмечается, что Крючков получил политическое убежище в России.