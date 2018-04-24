В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго», сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Радио Свобода.

«14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЗАО «ХК «Энергосети», которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передано компетентным органам Германии», - говорится в ответе НАБУ.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен «Запорожьеоблэнерго», в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го его объявили в розыск.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.