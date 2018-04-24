также в разделеПолитика
Опубликовано письмо нардепа главе НБУ, что суд запретил Рожковой принимать участие в работе Нацбанка 31
Украина просит Суд ООН растолковать свой приказ в деле против РФ 73
Мартыненко: В ближайшем году Медведчук начнет играть самостоятельную роль в украинской политике 42
КИУ поискал правду в заявлениях Добкина: большинство – ложь и манипуляция 55
Юрист: Идейные политики не становятся бандитами? 56
ПАСЕ признала оккупацию ОРДЛО Россией 114
Лавров увидел в заявлении G7 «русофобскую подоплеку» 44
Порошенко о возможном кровопролитии в случае создания УПЦ: Не надо нас пугать 109
Порошенко: Кирилл не сможет ветировать решение об автокефалии для УПЦ 209
В Раде призывают закрыть въезд в Украину участникам форума в Берлине 413
Венгрия снова заблокировала комиссию Украина-НАТО 102
Медведчук: Превращение в «аграрную сверхдержаву» обернулось для Украины стремительной деиндустриализацией 93
Йованович: У Волкера есть план по Донбассу, теперь ответ за РФ 65
Страны G7 согласились объединить усилия для помощи Украине 61
ПАСЕ отказалась проводить дебаты по «выборам» в Крыму 181
На сессии ПАСЕ обсудят незаконные «выборы» в Крыму 47
Страны G7 поддержали санкции против РФ за агрессию в Украине 140
Климкин: В G7 воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира 63

В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств «Запорожьеоблэнерго», сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Радио Свобода.

«14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЗАО «ХК «Энергосети», которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передано компетентным органам Германии», - говорится в ответе НАБУ.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен «Запорожьеоблэнерго», в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го его объявили в розыск.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги