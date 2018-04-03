«Укрзализныця» пока не будет индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины об индексации тарифов пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах.

«Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, ведь уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов «Интерсити +» и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов «Интерсити» остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и «Интерсити +») - с октября 2014 года», – подчеркнули в компании.

В «Укрзализныце» отмечают, что с октября 2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%. В условиях прогноза на 2018 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозку необходимо было бы повысить более чем в 2 раза.

«Также железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку через осуществление пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2018 году по прогнозам ожидается на уровне более 11 млрд грн», – говорится в ообщении.

В компании подчеркнули, что в случае согласования Министерством инфраструктуры и причастными органами исполнительной власти, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины.

Напомним, 14 февраля Кабинет Министров утвердил финансовый план публичного акционерного общества «Укрзализныця» на 2018 год, который предусматривал повышение тарифов на пассажирские перевозки в границах Украины (кроме пригородного сообщения) на 12% с апреля и еще на 12% с октября.