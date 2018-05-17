Популярный в мире сервис платежей Apple Pay заработал в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.



«С сегодняшнего дня «ПриватБанк» запустил этот популярный в мире сервис платежей. Новейшие технологии развиваются в Украине! Поздравляю клиентов «ПриватБанка» и благодарю коллектив банка за постоянное повышение стандартов на банковском рынке», – написал он.

По словам министра, запуск Apple Pay – это еще один показатель того, что наш рынок является привлекательным для ведущих мировых инновационных компаний.

«Используя только свой смартфон, тысячи украинцев смогут перевести свои платежи в онлайн. Очень важно, что наше государство идет в ногу с мировыми трендами», – подчеркнул Данилюк.