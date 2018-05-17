По оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, за 19-ю неделю 2018 года корью заболели 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей, сообщает пресс-служба Минздрава.

Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю выросло. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ривненской, Черниговской области, а также в Киеве. Доля взрослых, заболевших корью, также растет.

С начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей), Закарпатской (всего 2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей), Львовской (всего 1785 человек: 590 взрослых и 1195 детей), Одесской (всего 1552 человека: 766 взрослых и 786 детей) и Черновицкой (всего 1081 человек: 361 взрослый и 720 детей) областях.

С начала года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей. За это время от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Напомним, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях – самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи.