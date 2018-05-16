Генпрокуратура задержала бывшего заместителя начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве, подозреваемого в силовом разгоне участников Евромайдана,

По данным пресс-службы ГПУ, он с 2016 года находился в розыске.

В ходе расследования 10 октября указанному лицу было сообщено о подозрении в том, что он, занимая указанную должность, во исполнение явно преступного приказа превысил власть и служебные полномочия, умышленно вышел за пределы предоставленных ему прав и властных полномочий, сознательно нарушая нормы Закона Украины «О милиции», Конституции Украины при осуществлении руководства подразделениями «Беркут» в период ночи с 10 на 11 декабря 2013 на ул. Институтской в Киеве во время силового разгона участников акций протеста, что сопровождалось насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями, в результате чего причинены телесные повреждения 14 лицам. Также, выполняя явно преступный приказ, он совершил незаконное препятствование проведению собраний и митингов с применением физического насилия, то есть совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины.

24 октября 2016 следователь вынес постановление об объявлении подозреваемого в розыск.

После задержания подозреваемого, 5 мая 2018, на основании собранных дополнительных доказательств ему сообщено об изменении подозрения в причастности к организации силового разгона протестующих в Киеве 18 февраля 2014, и инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 (в редакции Закона №3207-VI от 07.04.2011), ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины, ч. 4 ст. 41, ст. 340 Уголовного кодекса Украины, ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 07.04.2011), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 05.11.2009), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 05.11.2009), совершенных против более 150 пострадавших.

Подозреваемого доставили в Печерский районный суд Киева для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако следственный судья, несмотря на ранее предоставленное разрешение на задержание подозреваемого, пребывание его длительное время в розыске и наличие других рисков, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, на что указывали прокуроры, принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста в период с 22:00 до 06:00.

Указанное решение суда обжаловано в апелляционном порядке.