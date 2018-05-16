Украинские власти этапировали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом сообщил по телефону РИА Новости его адвокат.



В Херсоне находится офис украинской прокуратуры автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления.