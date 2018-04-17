также в разделеЭкономика
Украина ведет переговоры о поставках газа из Польши 23
В Украине зарегистрировали более 1300 миллионеров 20
Рева видит основания для повышения минималки «уже сегодня» 61
Гройсман считает «заоблачной» учетную ставку НБУ 80
Долги «Газпрома» перед Украиной могут погасить должники компании 165
Импорт товаров в Украину превысил экспорт на $741 миллион 39
Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз 56
В Украине снизился уровень безработицы 29
Украина планирует договориться о ЗСТ с Турцией 40
Богатых украинцев хотят обязать ежегодно подавать декларации 59
«Нафтогаз» активизировал переговоры с «Газпромом» по транзиту после 2019 года 135
Топливо из Беларуси начнут перевозить в Украину по Днепру 57
Дания разрешит «Северный поток-2» под гарантию транзита газа через Украину 97
Суд отменил арест акций «Укртелекома» 75
С начала года НБУ купил $1 миллиард 48
НБУ ожидает получения транша от МВФ в начале третьего квартала 34
В прошлом году 80% антрацита в Украину ввезли из РФ 37
Нацбанк сохранил прогноз инфляции и роста ВВП 46

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году на уровне 3,2% и ухудшил прогноз по инфляции до 11% с 10%.

Такие данные содержатся в аналитическом материале МВФ о перспективах мировой экономики, опубликованном Фондом.

При этом МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3,3% с 3,5%, а инфляции – до 8% с 7%, передает УНИАН.

Также Фонд прогнозирует безработицу в Украине в 2018-2019 годах на уровне 9,2% и 8,8%, соответственно.

Среди стран СНГ, которые являются чистыми импортерами энергоресурсов (Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия, Молдова), прогноз роста экономики Украины на 2018-2019 годы является одним из наиболее скромных – ниже прогнозы только для Беларуси. При этом прогноз по инфляции на 2018-2019 годы для Украины является практически наихудшим среди всех стран СНГ – инфляция на более высоком уровне прогнозируется только в Узбекистане.

Напомним, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам. Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018  году до 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - рост на 3% при инфляции 9%, Всемирный банк - рост 3,5% при инфляции 10%.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги