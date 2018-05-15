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Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что любое открытие ответного огня является нарушением договоренности о режиме тишины на Донбассе.

Об этом он сказал на брифинге в Краматорске 15 мая, сообщает «Украинская правда».

По словам Хуга, со второй половины апреля наблюдатели СММ ОБСЕ способствуют установлению локальных «окон тишины» для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции.

«Вместе с тем ответственность за прекращение стрельбы лежит не на мониторинговой миссии, а на сторонах», – подчеркнул он.

Хуг отметил, что несмотря на предоставленные сторонами гарантии прекращения огня в районе ДФС, наблюдатели ежедневно фиксируют там обстрелы.

«Обе стороны заявляют, что они открывают только ответный огонь... но это также является нарушением достигнутых договоренности о прекращении огня. Любое применение вооружения является нарушением», – заявил он.

По словам Хуга, близкое расположение позиций сторон (в некоторых местах они расположены вдоль одной дороги) и наличие у них тяжелого вооружения (танки, минометы, артиллерийские установки) подпитывает напряженность и приводит к тому, что могут возникать обострения.

«Это вооружение мы фиксируем с обеих сторон линии соприкосновения», - отметил представитель ОБСЕ, отметив, что пока тяжелое оружие не будет отведено, риски будут оставаться.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня.
ForUm

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