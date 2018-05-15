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За прошедшие сутки, 14 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На луганщине, в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое враг вел беспокоящий огонь, пытаясь спровоцировать огонь украинский воинов в ответ.

На донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Железное, Новгородское, Шахта Бутовка. Усилия российско-оккупационных войск были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными.

За минувшие сутки из состава Объединенных сил погибших и раненых нет. По данным разведки, потери противника составили 1 убитый и 3 раненых.

За текущие сутки, 15 мая, зафиксировано 7 случаев открытия огня оккупантами из стрелкового оружия по нашим позициям с целью спровоцировать ответный огонь.

Напомним, 13 мая российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня
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