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В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что количество фальшивых справок о вакцинации в Украине составляет около 30%. Об этом Радио Свобода заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

«То есть у нас не только охват прививками невысокий, но и можно оттуда убрать количество этих фальшивых справок. Мы делали большой опрос как ЮНИСЕФ - цифры удивительно высоки. Поэтому я остерегаюсь, что если у нас введут «силовой» метод вакцинации, то он приведет лишь к еще большему росту фальшивых документов», - заявила Булавинова.

Эксперт ЮНИСЕФ добавила, что сейчас в связи со вспышкой кори в Украине охват вакцинацией против кори значительно повысился. «Люди стали в очереди в поликлиники, чтобы получить вакцины. К концу года охват был около 95-97%, можно вычесть фальшивые справки, но все равно охват повысился», - сказала она.

При этом, как заявила Булавинова, охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша составляет около 50%. «Это очень низкий охват, ужасно низкий. Так же низкий охват и против гепатита», - добавила она.

Напомним, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях – самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи.
ForUm

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