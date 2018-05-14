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За прошедшие сутки, 13 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения, сообщает пресс-центр ООС.

Активная оборона подразделений Объединенных сил на Луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое. На донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Не прекращаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на Мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями, 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Во время боевых действий вчера двое наших защитников получили осколочные ранения. Сейчас раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале. В течение текущих суток, 14 мая, потерь нет. Потери противника уточняются.
ForUm

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