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Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Стоимость трансфера оценивается в 25-30 млн евро. Ярмоленко подписал 4-летний контракт, сообщает 112 Украина.

«Я очень благодарен, что «Динамо» исполнило мою мечту, что я попробую себя в большом европейском клубе. Я буду активно работать на каждой тренировке, чтобы помочь «Боруссии» достичь самых высоких целей», - прокомментировал свой переход Андрей Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины 2016 года. 
ForUm

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