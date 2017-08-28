Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с украинским полузащитником Андреем Ярмоленко, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Стоимость трансфера оценивается в 25-30 млн евро. Ярмоленко подписал 4-летний контракт, сообщает 112 Украина.
«Я очень благодарен, что «Динамо» исполнило мою мечту, что я попробую себя в большом европейском клубе. Я буду активно работать на каждой тренировке, чтобы помочь «Боруссии» достичь самых высоких целей», - прокомментировал свой переход Андрей Ярмоленко.
Напомним, Ярмоленко стал лучшим футболистом Украины 2016 года.
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