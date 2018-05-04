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Украинский гидрометцентр прогнозирует засушливое и жаркое лето с высоким уровнем пожарной опасности на территории страны.

Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает УНИАН.

«Количество осадков в летний период мы ожидаем преимущественно меньше нормы. Вместе с этим - большая неравномерность выпадения осадков, растет количество и длительность периодов засушливой и жаркой погоды. Уже сегодня в большинстве регионов страны началась грунтовая засуха. Таким образом в течение всего летнего периода возникновение чрезвычайных пожарных ситуаций на всей территории страны можно считать гарантированным», - сказал Кульбида.

Он также отметил, что в летние месяцы ожидается температура воздуха выше нормы на 1-1,5% на всей территории страны. 
ForUm

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