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В Министерстве внутренних дел начата работа над планом мероприятий по деоккупации Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации министерства.

Участники заседания  обсудили план мероприятий по подготовке системы МВД к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Министр внутренних дел заявил, что уже летом должен быть готов план по деоккупации Донбасса. «Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», - сказал Аваков.

Министр отметил, что большую роль в его реализации играет информационная составляющая.

«Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе», - отметил он.

Глава рабочей группы, советник министра Иван Варченко отметил, что рабочая группа выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях.

«Рабочая группа, которая работала над этим планом, обнаружила все вызовы. В частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также разработали пути их преодоления», - сказал Варченко.

Министр внутренних дел отметил, что все представители центральных органов исполнительной власти и рабочая группа должны детально проработать все пункты плана и уже в ближайшее время подать свои замечания.

«Мы должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения», - сказал Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что подразделения Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса
ForUm

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