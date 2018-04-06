Подразделения Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса. Об этом заявил министр внутренних дел во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту», - отметил министр внутренних дел.

Аваков подчеркнул, что в условиях российской агрессии особенно заметна эффективность работы Национальной полиции.

«В начале этого года мы имеем самый низкий уровень убийств. Статистика убийств является точной, труп невозможно спрятать. Например, в 1997 году в Украине было 4,7 тысячи убийств, в 2013 году - 1,5 тысячи. Если сравнить с 2012 годом - в два раза меньше. На самом деле феноменальные цифры. Особенно если говорить, что у нас война. Мы видим эффективность работы полиции на улицах. Патрулирование, которое мы ввели 2,5 года назад, дает свои плоды», - сказал он.

Министр внутренних дел также отметил рост доверия к органам системы МВД.

«Если в декабре 2013 года доверие к милиции было на уровне одного процента, то сейчас уровень доверия к Нацполиции - 39,3%. У нас ни одна политическая партия не имеет таких показателей, как Национальная полиция. Нацгвардия имеет 52,6%, ГосЧС - 50,5%. Мы фиксируем рост доверия ко всем институтам, которые у нас реформируются», - подчеркнул Аваков.

Напомним, ранее глава МВД заявил, что Украинские силовики уже сегодня должны быть готовы к возвращению оккупированных территорий Донбасса.