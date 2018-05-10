Президент Петр Порошенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос продления санкций против РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Мы имели очень амбициозную повестку дня. Обсудили также вопрос продления санкций. Обсудили серьезное беспокойство эскалацией напряженности и боевых действий со стороны Российской Федерации против украинских войск. Только за последние сутки в районе Катериновки мы потеряли одного украинского героя, пятеро были ранены», - сообщил Порошенко о ходе встречи в комментарии для представителей СМИ.

Президент также отметил, что подробно проинформировал руководителей Франции и Германии о ситуации на Донбассе. «Мы четко подчеркиваем и настаиваем на том, чтобы перемирие, которое было объявлено перед Пасхой, российскими террористическими войсками обязательно придерживалось», - подчеркнул он.

Президент также сообщил, что обсуждал с лидерами Франции и Германии вопрос деоккупации Крыма. «Очевидно, что говорили о деоккупации и введении санкций за незаконное проведение выборов. Я говорил об этом с самого начала», - сказал Порошенко.

«Мы координируем действия. Пакет санкций в отношении имплементации Минских договоренностей и прекращения агрессии России на Донбассе неразрывно связан с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма», - подчеркнул Глава государства.

Президент также напомнил, что вчера встречался с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которой очень тщательно обсуждалась политика санкций. «Санкции должны быть продолжены и внедрении новые дополнительные санкции, особенно для тех, кто участвовал в организации и проведении выборов в Крыму - незаконных выборов президента Российской Федерации», - сказал Порошенко.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.