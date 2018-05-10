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Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре и фонд успеет до конца года продать все 26 предприятий, включенный в список объектов большой приватизации.

Об этом руководитель фонда заявил журналистам после заседания правительства, сообщает УНИАН

«Эти 26 предприятий, мы очень рассчитываем, что мы успеем их продать до конца года. Но фактическая продажа, если учесть сроки, которые необходимы для отбора советников, время, необходимое советникам для выполнения их функций, плюс открытые торги за 45 дней до самого аукциона, то если это все сложить, мы выходим на октябрь. Активные продажи будут осенью и до декабря месяца», - сказал он.

Напомним, 10 мая Кабинет Министров Украины утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году.

 
ForUm

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