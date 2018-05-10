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В результате вчерашней драки между фанатами киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в Днипре были травмированы 5 сотрудников полиции и повреждены 3 полицейских автомобиля, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем правоохранителе.

Беспорядки произошли 9 мая после 18:00 на перекрестке ул. Андрея Фабра и пр. Пушкина перед началом футбольного матча Кубка Украины между командами «Динамо» и «Шахтер».

С места массовых беспорядков в Днепровский отдел полиции были доставлены 27 болельщиков, их личности установлены. Сейчас следователи отрабатывают видеоматериалы с места происшествия. Роль каждого доставленного будет установлена, после чего их действиям дадут правовую оценку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
ForUm

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