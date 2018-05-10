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В Днипре перед матчем финала Кубка Украины по футболу между фанатами киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» произошла драка, в которой пострадал патрульный полицейский.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, событие произошло 9 мая около 18:00 в центре города во время сбора болельщиков.

«Сейчас полиция устанавливает лицо, бросилвшее за бронежилет инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое изделие. В результате полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи», - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления.

После собрания болельщики двинулись к стадиону. Во время движения на перекрестке улицы Андрея Фабра и пр. Пушкина между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции.
ForUm

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