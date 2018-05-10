Для контроля за порядком «Укрзализныця» планирует устанавливать системы видеонаблюдения в пассажирских вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Система видеонаблюдения должна состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения находиться в служебном купе проводника», - говорится в сообщении.

Указанное оборудование не является новшеством для «Укрзализныци» - оно уже установлено в некоторых пассажирских поездах. Видеонаблюдение позволяет усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном. Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров.

Сейчас филиал «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця» объявила на ProZorro тендер на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения. Их поставка должна состояться до конца текущего года. Заявки для участия в тендере принимаются до 18 мая. Аукцион запланирован на 25 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года 29 пассажирских вагонов парка «Укрзализныци» прошли капитально-восстановительный ремонт. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого и второго класса.