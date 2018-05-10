По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 9 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 16,6° С, что на 0,4 ° С теплее, чем это было в 1967 году.

Также ночь на 10 мая была рекордно теплой, столбик термометра не опустился ниже 16,0 °С, что на 0,6 ° С выше температуры 1996 года.

Это уже 12-й температурный рекорд нынешнего мая, хотя по этому показателю он существенно отстает от жаркого мая 2007 года, когда был установлен 21 температурный рекорд.