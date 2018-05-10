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В Днипре полиция составила админпротокол на активиста за «чучело сепаратиста», на котором была прикреплена «георгиевская ленточка». Инцидент произошел возле памятника Славы, рассказал общественный активист Сергей Карноза, на которого составили протокол, передает Радио Свобода.

По его словам, активисты создали «чучело сепаратиста-ватника» с красной звездой на шапке, «георгиевской лентой» и муляжами советских наград на груди, а также табличкой «Привет! Я из Рассии. Давай абнимемся». Чучело также должно было пародировать акцию «Давай обнимемся», запущенную российскими пропагандистами в соцсетях.

Наряду с чучелом активисты развернули плакаты с надписями «Долой русских оккупантов и их приспешников», «За годы Второй мировой войны было сожжено более 670 украинских сел» и другие.

Как рассказал Карноза, «георгиевская ленточка», прикрепленная на грудь манекена, имеет свою историю: в прошлом году ее забрали на мероприятиях по случаю 9 мая у пророссийски настроенных граждан.

В полиции подтвердили, что был составлен протокол по части 1 статьи 173-3 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Ленту изъяли.

Статья предусматривает наказание штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.
ForUm

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