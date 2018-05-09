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В Киеве во время конфликта телесные повреждения получил мужчина 1954 года рождения. Молодого человека, который ударил потерпевшего, доставили в управление полиции, сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Кроме того, полицейские возле станции метро «Арсенальная» задержали мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий. «Оружие изымают, будет назначена экспертиза для установления, является ли ружье огнестрельным оружием. Мужчину доставили в районное управление полиции, где сегодня дежурят адвокаты из Центра предоставления вторичной правовой помощи, для установления его личных данных и предоставления объяснений», - отметил начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Также в управление полиции доставили двух мужчин: у одного во время поверхностной проверки изъяли штык-нож, другой пытался пройти на место проведения акции вне фильтрационных рамок. Правоохранители обнаружили двух женщин с запрещенной символикой. Их доставляют для составления административных материалов.

Участники акции сформировали колонну и начали движение с площади Арсенальной до Парка Вечной славы.

Руководитель столичных полицейских призвал участников акций не использовать запрещенную символику и не создавать конфликтов: «Полиция проводит необходимые мероприятия и все задействует силы, чтобы сегодняшний день прошел спокойно. Обращаюсь ко всем гражданам не провоцировать ситуацию, не конфликтовать, а в случае выявления запрещенной символики – обращаться к ближайшему полицейскому, который удалит ее, согласно действующему законодательству».

В случае провокаций и осложнения оперативной обстановки будут задействованы резервы правоохранителей, которые дежурят неподалеку от мест проведения акций.

Напомним, 8 мая Украина отметила День памяти и примирения, а сегодня – 9 мая – 73-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
ForUm

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