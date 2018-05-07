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Служба безопасности Украины установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года были «командированы» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Задокументированные СБУ российские военные обеспечивали учения «частной армии Путина» по тактической, огневой, инженерной и артиллерийской подготовке, обучение экипажей танков, БМП, БТР и ПВО.

«Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротно-тактической группы «Карпаты», состоявшей преимущественно из граждан Украины – участников бандформирований на Донбассе», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

По его словам, эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины.

«Служба установила всех участников РТГр «Карпаты» в составе 56 человек и в ближайшее время обнародует их персональные данные», - заверил  Грицак. 

Напомним, в составе ЧВК есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев.
ForUm

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