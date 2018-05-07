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Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в апреле повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м до 309,91 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом (274,57 долларов/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в апреле повысилась на 13%, или на 946,26 гривен/тыс. куб. м до 8 099,76гривен/тыс. куб. м по сравнению с мартом (7 153,50 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Напомним, Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.
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