Доходы в размере более 1 млн грн, полученные в 2017 году, задекларировали 4063 плательщика. Об этом заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, сообщает пресс-служба ГФС.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн», - отметил Продан.

Как рассказал глава ГФС, наибольшее количество миллионеров - 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1605 миллионеров, до 30 лет - 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему - 99 лет (г. Киев).

«Почти 44% от общего количества миллионеров состоят на налоговом учете в Киеве - 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская - 299, Днепропетровская - 269, Киевская - 275 и Одесская - 207 области», - сообщил Продан.

Напомним, по состоянию на 11 апреля доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан Украины.