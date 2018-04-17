По состоянию на 11 апреля доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан Украины, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Всего гражданами подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

По данным деклараций, задекларировано к уплате 621,5 млн грн. Это на 81,0 млн грн или на 15% больше чем в прошлом году.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека.

Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн находятся на учете в Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек.

Сумма доходов, которые получили граждане с доходами свыше 1 млн грн, задекларирована на уровне – 9,3 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3,3 млрд грн или на 55%.

Гражданами с доходами более 1 млн грн задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц – 222,4 млн грн, военного сбора – 25,9 млн грн.

Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларациям самостоятельно к уплате, которая превышает 10 млн грн, задекларирована жителем Киев.

Налоговые обязательства в сумме более 8 млн грн задекларированы двумя жителями Харьковской области.

Почти 54 тыс граждан по состоянию на 11 апреля задекларировали право на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определена налогоплательщиками – 106,8 млн.

Напомним, по данным на 21 марта в Украине доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировал 1061 гражданин.