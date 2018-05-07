В Министерстве юстиции подписали Порядок зачисления учащихся в 1 класс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«В Минюсте подписан Порядок зачисления учащихся в 1 класс. Его ждали все: и дети, и родители, и школы», – говоритится в сообщении

В Миобразования подчеркнули, что для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. «Все будут иметь гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это – один из важных принципов реформы образования», – отметили в министерстве.

Документ вступит в силу после опубликования в «Официальном вестнике Украины» – 8 мая.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины предложило изменить порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.