Вчера, 5 мая, во время рейда одним из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск, сообщает пресс-центр ООС.

Сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Также отмечается, что военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил противник 9 раз применял запрещенное вооружение.