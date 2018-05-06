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Вчера, 5 мая, во время рейда одним из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск, сообщает пресс-центр ООС.

Сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Также отмечается, что военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил противник 9 раз применял запрещенное вооружение.
ForUm

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