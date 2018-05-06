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За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил противник 9 раз применял запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

На применение противником минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.

Также подчеркивается, что применение российско-оккупационными войсками артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику.

Отдельные подразделения наших войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.

Во время боевых действий прошедшие сутки один наш военнослужащий ранен.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00, еще один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.
ForUm

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