За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил противник 9 раз применял запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр ООС.
Наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.
На применение противником минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.
Также подчеркивается, что применение российско-оккупационными войсками артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику.
Отдельные подразделения наших войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда один боевик взят в плен.
Во время боевых действий прошедшие сутки один наш военнослужащий ранен.
С начала текущих суток по состоянию на 7:00, еще один военнослужащий получил ранения.
По данным разведки, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.
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