Хмельницкие правоохранители задержали подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибло двое молодых людей.

По данным пресс-службы облполиции, 33-летний житель областного центра ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за совершение ДТП, а также кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 30 апреля в Хмельницком по улице Шевченко возле остановки «Городская больница». Двое молодых людей, 24-летний житель Изяславского района и 27-летний житель Шепетовки переходили улицу по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль BMW 323. Младший из мужчин скончался в карете скорой помощи, а другой – в приемном отделении городской больницы во время оказания первой медицинской помощи.

Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские, ориентированные на поиски виновника ДТП, вскоре нашли брошенный на соседней улице автомобиль с характерными для наезда повреждениями на передней части.

В совершении ДТП обоснованно подозревался 33-летний житель областного центра. Его объявили в розыск и вечером 2 мая задержали в Каменец-Подольском районе. Мужчина скрывался на одном из дачных массивов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.