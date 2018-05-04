В Киеве правоохранители задержали трех человек, устроивших схватку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник СБУ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в четверг, 3 мая, на автостоянке на улице Вишняковской в ​​Дарницком районе Киева.

Представители комиссии, в состав которой входили работники Государственной аудиторской службы, КП «Киевпарктранссервис», а также сотрудник СБУ, прибыли на указанную автостоянку с целью проведения контрольного замера отведенного под паркоместа участка.

Указанные действия проводились в рамках уголовного производства и были санкционированы судом.

Во время этой проверки между группой мужчин, которые представляли интересы владельца автостоянки, и членами комиссии возник конфликт.

В ходе схватки указанные мужчины напали на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его.

Троих участников конфликта задержали на месте происшествия. Это граждане Украины, один из них уроженец иностранного государства. Все трое жители столицы.

Раненого сотрудника спецслужбы госпитализировали.

В настоящее время нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Другие участники конфликта устанавливаются.