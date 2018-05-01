26 апреля Крымскотатарский бизнесмен Ресуль Велиляев был арестован и направлен из Крыма в Московскую тюрьму «Лефортово». Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Лиля Буджурова.

«Ресуля Велиляева силовики забрали с собой сразу после обыска в его доме, домах всей родни 26 апреля. И этой же ночью этапировали в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Очень нестандартная даже для Крыма ситуация», – отметила она.

По словам журналистки, Велиляев известен на полуострове, как солидный бизнесмен и меценат, построивший, среди прочих добрых дел, для Белогорска одну из самых красивейших на полуострове Соборную мечеть. «Как основатель Фонда Бекира-Чобан-заде, который поддерживает исследования в исторической, литературной и языковедческой областях. Да, и еще: в политику он никогда не лез – ни до, ни после», – подчеркнула Буджурова.

Она отметила, что Велиляев был задержан за якобы найденные в принадлежащим ему магазине просроченные продукты. «И такого рода злодеяния, которых (если они, действительно, имели место?) в каждом супермаркете и каждом полуподвальном гастрономе хоть пруд пруди, в компетенции только московского суда! И суд уже «разобрался», не дожидаясь экспертизы продуктов и определения степени виновности, да, владельца, но не директора магазина. Ресулю Велиляеву определи меру пресечения – арест на 2 месяца, отбывать которые он будет в Лефортова по статье 238 ч.2 УК РФ», – подытожила Буджурова.

Напомним, 26 апреля проводились тотальные обыски в Карасувбазаре (ныне - Белогорске) в оккупированном Крыму.

Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предприниматалей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно.