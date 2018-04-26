С раннего утра 26 апреля проводятся тотальные обыски в Карасувбазаре (ныне - Белогорске) в оккупированном Крыму, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предприниматалей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно», - написал он в Facebook.

По словам Чубарова, одновременно обыски проводятся в других регионах Крыма – в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму «КрымОпт», принадлежащей братьям Велиляевым.

«По всем местам проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлены оцепления по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России», - сообщил глава Меджлиса.

В Белогорске у офиса «КрымОпта» собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары.