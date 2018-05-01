Со 2 мая в подразделениях Вооруженных сил Украины начнется практическая подготовка расчетов противотанковых комплексов Javelin. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Благодарен Президенту Украины Петр Порошенко за титанические усилия для получения противотанковых комплексов Javelin и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением», – отметил он.

По словам министра, это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Javelin которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв.

Напомним, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.