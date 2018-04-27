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Национальный банк Украины 27 апреля 2018 ввел в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни, сообщает пресс-служба НБУ.

Эти монеты будут находиться в обращении вместе с монетами номиналом 1 гривня старого образца и банкнотами номиналом 1 и 2 гривни предыдущих лет изготовления.

«Новыми монетами украинцы смогут рассчитываться одновременно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. Изыматься из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривни не будут, со временем монеты полностью заменят изношенные и поврежденные банкноты», – отметил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

Также он сообщил о том, что первая партия новых монет в количестве более 7 млн ​​штук каждого номинала распределена между подразделениями Национального банка Украины для дальнейшего распределения между банками Украины, которые в свою очередь обеспечат украинцев новыми монетами.

Всего в этом году будут отчеканены около 140 млн монет номиналом 1 гривня и 145 млн монет номиналом 2 гривни, которые должны обеспечить потребности экономики в этих номиналах и постепенную замену изношенных банкнот номиналами 1 и 2 гривны

Новые монеты - небольшие по размеру, легкие, не будут утяжелять кошельки. Они изготовлены из стали с гальваническим покрытием, что позволяет снизить стоимость их изготовления.

Вес новой монеты номиналом 1 гривня составляет 3,3 грамма, а номиналом 2 гривни - 4 грамма. Для сравнения, монета номиналом 1 гривня старого образца вдвое тяжелее - ее вес составляет 6,8 грамма.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

Также с 1 июля НБУ прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. 
ForUm

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