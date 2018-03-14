Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно:

- первый этап - 27 апреля будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.

- второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).

Регулятор отмечает, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гриевн будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривни.

Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

«Национальный банк Украины отвечает за эмиссию национальной валюты и организовывает наличный оборот. Это положение Закона о Национальном банке. Частью этой задачи является оптимизация наличного обращения, направленная на повышение удобства и сокращение общественных затрат на его реализацию», - подчеркнул в. о. председателя Нацбанка Яков Смолий.

Он пояснил, что замена банкнот на монеты позволит достичь оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, соответствующего современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту: «В международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков. И мы должны стремиться к этому».

Смолий отметил, что около 1 млрд гривен сможет сэкономить государству такая замена с учетом срока службы монет. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше продолжительность жизни банкнот. Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени (в среднем около одного года).

Опыт показывает, что такое замещение происходит постепенно, поэтому потребители не испытывают неудобств. Всего в связи с физическим износом банкнот гривни Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половина из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.

Кроме того, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

Такую замену свое время успешно провели различные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Напомним, обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.